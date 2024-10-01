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  4. İstanbul trafiğinde şoke eden anlar: Motosikletlileri ezip yoluna devam etti

İstanbul trafiğinde şoke eden anlar: Motosikletlileri ezip yoluna devam etti

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İstanbul Başakşehir'de, yol verme tartışması sonrasında otomobiliyle motosikletlilere çarparak yoluna devam eden trafik canavarı kamerada...

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