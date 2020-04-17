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  3. 17 Nisan 2020 14:00

İstanbul trafiğinde ''tek şerit'' çilesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmanın yüzde 70 oranında azaldığı İstanbul'da dışarıya çıkması zorunlu olan kişiler 'tek şerit' uygulamasına takılıyor. Binlerce kişi, boş yollarda trafik çilesi çekmek zorunda kalıyor.

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