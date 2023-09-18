İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada

İstanbul Kağıthane'de otomobil sürücüsü ile yanındakiler, motosikletli 2 kişi ile tekme tokat kavga etti. O anlar bir araç kamerasına yansıdı.

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