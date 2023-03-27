Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde trafik magandası kamerada İstanbul trafiğinde trafik magandası kamerada 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 00:35 İstanbul'un Bağcılar ilçesinde trafikte makas atan sürücü tehlike saçtı. Yürekleri ağza getiren o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6420ba99a440b932d9477493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baraj suları çekilince, yıllardır sular altındaki eski şehir gün yüzüne çıktı Ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı var! AK Partililer birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu Helikopter iniş yaptığı sırada düştü; yaralılar var Oh! Kadınlar vurdukça içimizin yağları eridi Şanlıurfa'yı yine sel vurdu! Manzara korkunç İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu böyle sarıldılar Fatih Erbakan: ''Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasını istemiyoruz'' Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü