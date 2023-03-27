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İstanbul trafiğinde trafik magandası kamerada

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde trafikte makas atan sürücü tehlike saçtı. Yürekleri ağza getiren o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

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