Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti 05 Temmuz 2022 Salı Saat: 14:10 Ümraniye’de servis sürücüsü ile tır sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c41c1f6ed200256c01d607" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de orman yangını İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı Rize'de olay olan ''Göktaşı'' iddiası Esra Ezmeci'nin yeni programı Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'da şok eden yasak aşk iddiası Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı Siyahi kadınla tokalaşan başbakandan tepki çeken hareket İstanbul'da hareketli anlar! Terör şüphelisi kaçtı, polis kovaladı Spor yapan Ece Seçkin kendini sansürledi