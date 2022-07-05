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  4. İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti

İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti

Ümraniye’de servis sürücüsü ile tır sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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