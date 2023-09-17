Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde yine yol verme dehşeti İstanbul trafiğinde yine yol verme dehşeti 17 Eylül 2023 Pazar Saat: 17:55 Güncelleme: 17 Eylül 2023 Pazar 17:55 İstanbul'da E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde iki sürücü arasında çıkan yol tartışmasında tekme ve yumruklar konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6507135e0544225d52686a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı 232 yıllık tarihin içine ettiler! Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu Ev hapsi verilmişti, kaçarken yakalandı Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi 17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı AK Parti'nin 2024 seçimleri için İstanbul şarkısı belli oldu Mustafa Sarıgül'den Sputnik'teki greve destek ziyareti