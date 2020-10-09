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  3. 09 Ekim 2020 11:30

İstanbul trafiğindeki ölümüne eğlence kamerada!

Maltepe’de bir maganda arkadaşını yüzüstü motosiklete yatırarak dakikalarca seyretti. Maganda hem kendi hem de arkadaşının canını tehlikeye attığı o anları “ücretsiz nakliyat yapılır” notuyla sosyal medyada paylaştı.

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