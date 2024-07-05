Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı 05 Temmuz 2024 Cuma Saat: 15:21 Güncelleme: 05 Temmuz 2024 Cuma 15:21 İstanbul Avcılar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6687e55371dc3e1b9e029513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kayseri olaylarında 13 kişiye tutuklama Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak'' Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı Türkiye'nin deniz kaplumbağalarının sahilinde rekora 30 kaldı Uyuşturucu tacirleri ölüm tezgâhlarını şimdi de buraya kurdu Burası Bursa'nın göletli sitesi: Her yağışta aynı rezalet Parkta mide bulandıran tartışma Türkiye'nin en modern çobanları görüntülendi İzmir için korkutan uyarı: İl genelindeki binaların yarısı için acil çağrı