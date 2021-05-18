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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında YANGIN ÇIKTI.

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