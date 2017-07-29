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  3. 29 Temmuz 2017 21:50

İstanbul Üsküdarda korkutan yangın!

İstanbul Üsküdar’da 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çıkan dumanlar boğazın karşı yakasından da görüldü.

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