İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’ fotoğrafına ilişkin videolu açıklama
01 Temmuz 2019 17:35
İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’ fotoğrafına ilişkin videolu açıklama
İstanbul Valiliği’nin twitter hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde karartı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, paylaşımın yapıldığı sırada karartının sehven olduğunu yaptığı videolu paylaşım ile açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem...