  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Temmuz 2019 17:35

İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’ fotoğrafına ilişkin videolu açıklama

İstanbul Valiliği’nin twitter hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde karartı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, paylaşımın yapıldığı sırada karartının sehven olduğunu yaptığı videolu paylaşım ile açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem...

Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Antalya’da rekor üstüne rekor
Antalya’da rekor üstüne rekor
Video Galeri
Ergenekon davasında karar
Ergenekon davasında karar
Video Galeri
Zipline yaparken tulum çaldı
Zipline yaparken tulum çaldı
Video Galeri
Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlıyor
Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlıyor
Video Galeri
Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya sahilde meydan dayağı
Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya sahilde meydan dayağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM