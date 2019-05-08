İstanbul Valisi Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı
08 Mayıs 2019 11:50
İstanbul Valisi Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vali Ali Yerlikaya’nın İBB Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladığını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. 23 Haziran’da yenilenecek seçime kadar...