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İstanbul Valisi'nden su tasarrufu uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, ''Evde her kullandığımız bir metreküp suyun 300 kilometre, 400 kilometre uzaklıkta geldiğini bilerek kullanmamız lazım'' dedi.

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