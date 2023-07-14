Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Valisi'nden su tasarrufu uyarısı İstanbul Valisi'nden su tasarrufu uyarısı 14 Temmuz 2023 Cuma Saat: 17:25 İstanbul Valisi Davut Gül, ''Evde her kullandığımız bir metreküp suyun 300 kilometre, 400 kilometre uzaklıkta geldiğini bilerek kullanmamız lazım'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b15adb70fb712b2d22b2df" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte İstanbul'un en sıcak ilçesi: Termometreler 39.7 dereceyi gösterdi Türkiye kavruluyor! Marmara'nın tatil cennetinde plajlar boş kaldı Muğla'da orman yangını İstanbul'da metal fabrikasında yangın 1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi Erdoğan'dan Avrupa Birliği açıklaması Bakan'dan deprem bölgesi için ek kontenjan müjdesi PKK'nın orman yakma timi yakalandı Emeklilere neden seyyanen zam verilmediği belli oldu