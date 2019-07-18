İstanbul ve Mersin’de sahte altın operasyonu: 10 gözaltı
18 Temmuz 2019 14:45
İstanbul ve Mersin’de sahte altın operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul ve Mersin’de sahte ve ayarı düşük altınları piyasaya süren şebekeye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “merdiven altı” diye tabir edilen imalathanelerde altının içerisine bakır karıştırarak ürettikleri düşük ayarlı altınları Kapalıçarşı’daki kuyumculara...