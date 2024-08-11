Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada 11 Ağustos 2024 Pazar Saat: 22:31 Güncelleme: 11 Ağustos 2024 Pazar 22:31 Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nde yapılan çalışmalar nedeniyle Abant ve Batı Gişeleri’nden sürücülerin yönlendirildiği D-100 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b9119f4c0f9f6560086c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökyüzünde büyük şölen: Binlerce kişi Uludağ eteklerinde buluşarak izledi... Yunanistan'da büyük yangın: Çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı Rusya'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın Görülmesi en zor canlı Türkiye'de ortaya çıktı: Onun adı Yediuyur Trafikte yine yol verme cinayeti: 3 ölü, 6 yaralı var Perseid meteor yağmuru Türkiye'den böyle görüntülendi Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine 2'nci video: ''Merhamet diliyorum''