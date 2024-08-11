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  4. İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada

İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada

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Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nde yapılan çalışmalar nedeniyle Abant ve Batı Gişeleri’nden sürücülerin yönlendirildiği D-100 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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