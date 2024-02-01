Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor 01 Şubat 2024 Perşembe Saat: 14:45 Güncelleme: 01 Şubat 2024 Perşembe 14:45 İETT İstanbul için yerli üretim, güçlü ve konforlu 150 yeni otobüsü daha İstanbul’a kazandırıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bb846b2dce6138990efcb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aday gösterilmeyen CHP'li isimden tepki mitingi Bahçeli'ye çok özel hediye! Yapımı 3 ay sürdü Tapu Müdürlüğü binasında korkutan yangın Bu fotoğraf 1 yıl arayla aynı ilimizde, aynı noktada, aynı günde çekildi Adanalı depremzedeler bir kez daha yıkıldı! İYİ Parti'nin Sivas adayı, adaylıktan çekildi Taksici ''üşümesin'' diye aldığı yolcu tarafından vuruldu Tarihi Kemeraltı Çarşısında yangın Markette ocak ayının zam şampiyonu belli oldu