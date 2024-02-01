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  4. İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor

İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor

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İETT İstanbul için yerli üretim, güçlü ve konforlu 150 yeni otobüsü daha İstanbul’a kazandırıyor.

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