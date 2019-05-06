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  3. 06 Mayıs 2019 10:30

İstanbul’a çamur yağdı, oto yıkamacılar bayram etti

İstanbul’da gece saatlerinde yağmurla karışık çamur yağdı. Sabah araçlarını çamur içinde görenler oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul’da gece saatlerinde yağmurla beraber çamur yağdı. Yağan çamur nedeniyle araçlar çamurla kaplandı. Sabah saatlerinde işlerine gidecek vatandaşlar, çamur içindeki arabalarıyla soluğu oto yıkamacılarda aldı. Oto yıkama sırasında bekleyen...

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