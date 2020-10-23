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  3. 23 Ekim 2020 16:10

İstanbul'a ek tedbirler mi geliyor ? Erdoğan hem uyardı, hem de açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbullular toplu mekanlardan kaçınmalı. Evlerde bile bir arada olmamaya özen göstermeliyiz." dedi.

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