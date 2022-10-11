Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi 11 Ekim 2022 Salı Saat: 11:35 Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 580 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63452acdc382dc49f8207413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Soylu'dan soru soran FOX muhabirine ''Canım benim''li yanıt Kılıçdaroğlu ABD'de kimlerle görüştüğünü isim isim açıkladı Mustafa Sarıgül canlı yayında Beyaz TV sunucusu azarladı Telefon kılıfına ödediği para sonrası İrem Derici: Teşekkürler enflasyon Kiev’de köprünün vurulma anı saniye saniye kamerada Sinan Engin canlı yayında bardak fırlattı Görüntüler İstanbul'dan! Çıplak halde kendini sokağa attı Bankayı el bombasıyla havaya uçurdu Bartın'da peş peşe 7 hortum oluştu