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  4. İstanbul'a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 580 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

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