Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'a kurt indi! Şaşkına çeviren görüntüler İstanbul'a kurt indi! Şaşkına çeviren görüntüler 27 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 15:30 Güncelleme: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:30 İstanbul Başakşehir'de sokakta dolaşan kurtlar görenleri şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65648bf1357a36305508e313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emeklilik hayali kuranlar dikkat: Son günleriniz! Türkiye'de yine bir kripto para vurgunu: Çok sayıda mağdur var İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada: Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada: Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı Asrın felaketinin merkez üssünde yenebilir altını sevinci kamerada Asrın felaketinin merkez üssünde yenebilir altını sevinci kamerada İstanbul'da uçak kazası! İniş sırasında pistten çıktı 14 katlı binada korkutan yangın Araç sahipleri dikkat! 300 TL'den kaçarken 80 bin TL'lik masraf çıkabilir