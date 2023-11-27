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İstanbul'a kurt indi! Şaşkına çeviren görüntüler

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İstanbul Başakşehir'de sokakta dolaşan kurtlar görenleri şaşkına çevirdi.

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