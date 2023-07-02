Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'a su sağlayan baraj tamamen kurudu İstanbul'a su sağlayan baraj tamamen kurudu 02 Temmuz 2023 Pazar Saat: 13:00 Trakya'dan İstanbul'un suyunu karşılayan 3 barajdaki doluluk oranı yüzde 5'lere düştü. Kuruyan Kazandere Barajı'nın yüzeyi otlarla kaplanıp, yeşil renge döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a14ac3de4d4209e63f2ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada Erdoğan'ın basket oynadığı görüntüler olay olmuştu! ''Deep fake'' iddiasına yanıt Rize-Artvin Havalimanı'nda bir ilk Sivas olaylarının üzerinden 30 yıl geçti: UnutMADIMAKlımda Küçük çocuk yanlış arabaya binince ortalık karıştı! Öldüren yumruk kamerada Van Gölü'nde can pazarı! Çok sayıda yaralı var İstanbul'da akaryakıt istasyonu çalışanına öldüresiye dayak Salda Gölü 13 yaşındaki kızı yuttu! Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı