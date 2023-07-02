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İstanbul'a su sağlayan baraj tamamen kurudu

Trakya'dan İstanbul'un suyunu karşılayan 3 barajdaki doluluk oranı yüzde 5'lere düştü. Kuruyan Kazandere Barajı'nın yüzeyi otlarla kaplanıp, yeşil renge döndü.

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