Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 1 Mayıs operasyonu: Polise saldıranlar yakalandı İstanbul'da 1 Mayıs operasyonu: Polise saldıranlar yakalandı 03 Mayıs 2024 Cuma Saat: 11:45 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Saraçhane'de polise saldıran 29 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6634a44605cded6c7e0cc5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat sinir krizi geçirdi, kendine zarar verdi Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada 2 bin yıldır uyuyan fay hattı için ''kırılma'' uyarısı: ''7.1'lik deprem olabilir'' IBAN numarasını arkadaşına verdi; hayatı kabusa döndü PKK'ya son zamanların en büyük darbesi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Restoranlarda tepki çeken uygulama! O ücreti ödemeyin İflas eden firmaya yağma girişimi: 300 kişi şirketin kapısına dayandı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı E-5'te makas terörü: Çok sayıda yaralı var