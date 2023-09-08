İstanbul’da 10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı

İstanbul Kartal’da berber dükkanından çıkan esnafın elindeki 10 bin euro bir anda rüzgara kapılarak savruldu. Yola saçılan paralar, çevredeki esnafın ve yoldan geçenlerin yardımıyla eksiksiz toplandı.

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