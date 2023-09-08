Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da 10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı İstanbul’da 10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı 08 Eylül 2023 Cuma Saat: 15:00 Güncelleme: 08 Eylül 2023 Cuma 15:00 İstanbul Kartal’da berber dükkanından çıkan esnafın elindeki 10 bin euro bir anda rüzgara kapılarak savruldu. Yola saçılan paralar, çevredeki esnafın ve yoldan geçenlerin yardımıyla eksiksiz toplandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fb0cdb7a1ae64643293ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine başı boş Pitbull kabusu! O anlar kamerada Kaplan çetesinin lideri gözaltında Türkiye'de 1.040 metrelik mağarada mahsur kalan bilim insanına ulaşıldı Restoranda garsona ''yemek geç kaldı'' diye linç girişimi Erdoğan'ın Milli güreşçiyle diyaloğu olay oldu Barajlar için hidrolojik ağaçlandırma önerisi İstanbul'da orman yangınları için yeni önlem Muğla’da orman yangını Cübbeli Ahmet tarikat mı değiştirdi ? Açıklama geldi