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  4. İstanbul’da 10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı

İstanbul’da 10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı

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İstanbul Kartal’da berber dükkanından çıkan esnafın elindeki 10 bin euro bir anda rüzgara kapılarak savruldu. Yola saçılan paralar, çevredeki esnafın ve yoldan geçenlerin yardımıyla eksiksiz toplandı.

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