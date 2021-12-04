İstanbul'da 10 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Kadıköy'de 10 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Üst katlara kadar ulaşan alevler korku ve paniğe neden olurken, binada yaşayan çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

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