Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 10 katlı binada korkutan yangın İstanbul'da 10 katlı binada korkutan yangın 04 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 09:30 İstanbul Kadıköy'de 10 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Üst katlara kadar ulaşan alevler korku ve paniğe neden olurken, binada yaşayan çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ab0b1d8dfe1e49a702e727" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız' İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak ''Joker'' videosu Evini boşaltmasını istediği oğlu ve torunu tarafından darbedildi AK Partili Ünal'dan açılış töreninde bir garip tepki: ''Zaten kimse gelmemiş ki'' ''Sayın Valim, bir kız var'' diyerek yardım istedi, Vali geri çevirmedi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru Vatandaş dün gece de sokaktaydı: ''Hükümet istifa!'' Timsah ile fil karşı karşıya! Ölümcül kapışma kamerada