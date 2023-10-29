Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 100 metrelik Türk bayrağı ile dev kutlama İstanbul'da 100 metrelik Türk bayrağı ile dev kutlama 29 Ekim 2023 Pazar Saat: 12:55 Güncelleme: 29 Ekim 2023 Pazar 12:55 Pendik’te 29 Ekim Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce öğrenci ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte 100 metrelik dev Türk bayrağı kortej eşliğinde taşındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653e2c106e4df407595b3ba7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da örümcek adam hırsız kamerada 96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi Cumhuriyet coşkusu gökyüzüyle buluştu! Kapadokya'dan büyüleyen görüntüler Şahika Ercümen, Cumhuriyet için Türk bayrağını denizde dalgalandırdı Türünün tek örneği olan Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyet Bayramı’nda havalandı Erdoğan: İsrail seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'nden görüntüler Hizbullah, İsrail'e ait tankları böyle vurdu