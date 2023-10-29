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İstanbul'da 100 metrelik Türk bayrağı ile dev kutlama

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Pendik’te 29 Ekim Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce öğrenci ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte 100 metrelik dev Türk bayrağı kortej eşliğinde taşındı.

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