  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da 100 milyon TL'lik operasyon: Ele geçirilenler Emniyet'te sergilendi

İstanbul'da 100 milyon TL'lik operasyon: Ele geçirilenler Emniyet'te sergilendi

Güncelleme:

İstanbul Fatih'te 3 ayrı depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 100 milyon TL olduğu belirtilen 73 bin 104 kaçak kol saati yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Damadın arkadaşları düğünde cenaze kaldırdı
Damadın arkadaşları düğünde cenaze kaldırdı
MİT'ten kıtalararası operasyon: O terörist Afrika'da yakalandı
MİT'ten kıtalararası operasyon: O terörist Afrika'da yakalandı
Durakta bekleyen kadını taciz eden şüpheliye otobüste meydan dayağı
Durakta bekleyen kadını taciz eden şüpheliye otobüste meydan dayağı
Aracın camından dışarı çıkardıkları sürücüyü böyle darp ettiler
Aracın camından dışarı çıkardıkları sürücüyü böyle darp ettiler
36 ilde dev operasyon: 269 gözaltı var
36 ilde dev operasyon: 269 gözaltı var
Trafikte yol verme cinayeti: Kalbine saplanan tornavida ile öldürüldü
Trafikte yol verme cinayeti: Kalbine saplanan tornavida ile öldürüldü
Polise bir saldırı daha: Vurularak etkisiz hale getirildi
Polise bir saldırı daha: Vurularak etkisiz hale getirildi
İstanbul'da film gibi operasyon: Nefes kesen kovalamaca karakolda bitti
İstanbul'da film gibi operasyon: Nefes kesen kovalamaca karakolda bitti
Eşi evi terk eden koca ortalığı savaş alanına çevirdi
Eşi evi terk eden koca ortalığı savaş alanına çevirdi