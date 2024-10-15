İstanbul'da 100 milyon TL'lik operasyon: Ele geçirilenler Emniyet'te sergilendi

İstanbul Fatih'te 3 ayrı depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 100 milyon TL olduğu belirtilen 73 bin 104 kaçak kol saati yakalandı.

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