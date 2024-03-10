Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 11 katlı rezidansta yangın paniği İstanbul'da 11 katlı rezidansta yangın paniği 10 Mart 2024 Pazar Saat: 09:20 Güncelleme: 10 Mart 2024 Pazar 09:20 İstanbul Esenyurt'ta 11 katlı rezidansın bodrum katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ed512c7e7b498e5504eef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu 4 ilde Mahzen operasyonu: Suç örgütü çökertildi! DEAŞ'a bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var! Beşiktaş Kulübü’nün borcu belli oldu Kuyumcuda 3.5 milyon TL’lik soygun! İstanbul'da 317 km hızla makasa gözaltı İstanbul Ortaköy'de restoranda yangın İstanbul'da ATM hırsızları kamerada İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı