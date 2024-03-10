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  4. İstanbul'da 11 katlı rezidansta yangın paniği

İstanbul'da 11 katlı rezidansta yangın paniği

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İstanbul Esenyurt'ta 11 katlı rezidansın bodrum katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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