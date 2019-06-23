İstanbul’da 112 ekipleri hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıdı
23 Haziran 2019 12:50
İstanbul’da 112 ekipleri hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıdı
İstanbul’da seçimde oy kullanmak isteyen ancak hastalığı veya engeli nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların imdadına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleri yetişti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde oy kullanmak isteyen ancak engeli veya hastalığı olan vatandaşları sandığa taşıdı. Bakırköy’de ikamet eden 71...