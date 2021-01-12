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İSTANBUL'DA 12 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ!
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  3. 12 Ocak 2021 09:05

İstanbul'da 12 araç birbirine girdi!

Esenyurt'ta TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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