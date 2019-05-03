İstanbul’da 1,2 ton uyuşturucu ve 500 bin hap ele geçirildi
03 Mayıs 2019 12:25
İstanbul’da 1,2 ton uyuşturucu ve 500 bin hap ele geçirildi
İstanbul Narkotik polisi, Arnavutluk’tan karayoluyla yurda sokulan genetiği değiştirilmiş 1 ton 200 kilo esrar (skunk) ve Hollanda’dan Türkiye’ye getirilen 550 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 2’si Arnavutluk uyruklu 7 şahıs tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu şebekelerinin yüklü miktarda skunk olarak tabir edilen...