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  3. 05 Ekim 2020 18:15

İstanbul'da 15 katlı binada yangın paniği

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 15 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaralanan olmadı.

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