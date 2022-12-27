İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada

Maltepe’de bir eve giren şüpheli şahıs, 150 bin Türk Lirası değerindeki ziynet eşyasını ve evde bulunan kumbarayı çalarak kayıplara karıştı. Şüpheli şahsın binaya giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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