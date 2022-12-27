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  4. İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada

İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada

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Maltepe’de bir eve giren şüpheli şahıs, 150 bin Türk Lirası değerindeki ziynet eşyasını ve evde bulunan kumbarayı çalarak kayıplara karıştı. Şüpheli şahsın binaya giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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