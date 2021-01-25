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  3. 25 Ocak 2021 09:00

İstanbul'da 17 yaşındaki genç kızın ''şüpheli'' ölümü!

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki bir genç kız 11 katlı bir otelin 8'inci katından düşerek feci halde can verdi. Maktulün biri kuzeni beş kişiyle aynı otelde kaldığı öğrenildi.

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