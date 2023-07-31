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  4. İstanbul'da 2 bin 112 polis ile dev uygulama

İstanbul'da 2 bin 112 polis ile dev uygulama

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 bin 112 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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