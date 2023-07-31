Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 2 bin 112 polis ile dev uygulama İstanbul'da 2 bin 112 polis ile dev uygulama 31 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 07:25 İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 bin 112 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c737af97cca634eb636333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü Ajdar canlı yayında çılgına döndü Ümit Özdağ'dan İYİ Parti seçmeni hakkında dikkat çeken iddia Edremit'te hortum paniği kamerada Emeğinin karşılığı olan parasını alamayınca intikamını böyle aldı Kız arkadaşını öldürüp, intihar girişiminde bulundu Siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın