Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 2 kadını kaçırmak isteyen yabancı uyruklular dehşet saçtı İstanbul'da 2 kadını kaçırmak isteyen yabancı uyruklular dehşet saçtı 27 Haziran 2023 Salı Saat: 11:00 Güncelleme: 27 Haziran 2023 Salı 11:00 İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen korkunç olayda, 2 kadını zorla araca bindirmeye çalışan 2 yabancı uyruklu kendilerine müdahale eden 2 genci darp edip arabayla ezdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649a97192f17455f102c4273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yine ''fatura ödeme merkezi'' vurgunu Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü Eli bıçaklı psikopat ortalığı birbirine kattı FETÖ elebaşısının yeğeni tutuklandı İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 4 mil açıkta kurtarıldı Deniz yatağında uyuyakalan vatandaş tekneler ile böyle kurtarıldı Dolar ve Euro uçtu, vatandaş soluğu orada aldı 13 katlı bina yere bir oldu! Kabus dolu anlar kamerada