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  4. İstanbul'da 2 kadını kaçırmak isteyen yabancı uyruklular dehşet saçtı

İstanbul'da 2 kadını kaçırmak isteyen yabancı uyruklular dehşet saçtı

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İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen korkunç olayda, 2 kadını zorla araca bindirmeye çalışan 2 yabancı uyruklu kendilerine müdahale eden 2 genci darp edip arabayla ezdi.

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