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  3. 27 Temmuz 2019 17:01

İstanbul'da 2 katlı otobüste yangın

İstanbul Esenyurt'ta 2 katlı bir özel halk otobüsün motor kısmında aniden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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