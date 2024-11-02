Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 2 kişinin öldüğü kayınpeder dehşetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da 2 kişinin öldüğü kayınpeder dehşetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı 02 Kasım 2024 Cumartesi Saat: 15:35 Güncelleme: 02 Kasım 2024 Cumartesi 15:35 İstanbul Bayrampaşa'da bir kişinin kızıyla boşanma aşamasında olan damadını silahla öldürdükten sonra intihar ettiği anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67261caacce97cccfe0b3783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı Ali Koç'tan Galatasaray için çok ağır suçlama Hastanede silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı TUSAŞ'a saldıran teröristin diğer kardeşi de belediye çalışanı çıktı Türk malı etiketiyle Avrupa'ya gönderilecek devin inşası sürüyor Fırıncıların indirim rekabeti vatandaşa yaradı: Ekmek burada sadece 4 TL! İsrail, Filistin'e ölüm olup yağdı: 50’si çocuk en az 84 ölü var