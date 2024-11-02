İstanbul'da 2 kişinin öldüğü kayınpeder dehşetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişinin kızıyla boşanma aşamasında olan damadını silahla öldürdükten sonra intihar ettiği anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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