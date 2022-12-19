Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 2 kişinin öldüğü o bina bir kez daha yandı İstanbul'da 2 kişinin öldüğü o bina bir kez daha yandı 19 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 10:25 İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aynı binada 4 yıl önce çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a011de0b934346ea1663b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gizli cennetiydi! Ziyaretçi akınına uğruyor Enflasyondan Erdoğan'a da kötü haber: Yüzde 100 zamlandı! Tekel bayisinde provokasyon yaptı, tekme tokat dayak yedi Soylu: ''Yargıtay onarsa görevden alırım'' Dünya Kupası'na Nusret damgası! Yaptıkları olay oldu TIR şoförünün çöpe attığı valizlerden bakın ne çıktı! Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem Polisten HDP İstanbul İl Başkanı'na tokat Adana'daki at yarışında feci kaza