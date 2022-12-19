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  4. İstanbul'da 2 kişinin öldüğü o bina bir kez daha yandı

İstanbul'da 2 kişinin öldüğü o bina bir kez daha yandı

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aynı binada 4 yıl önce çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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