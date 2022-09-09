Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var! İstanbul'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var! 09 Eylül 2022 Cuma Saat: 19:05 İstanbul Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631b643ec77c76431d5371e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kadın kasiyere kadından tokatlı saldırı kamerada Orman yangınında kararan yemyeşil Mersin'de küle dönen bölgeden kahreden görüntü Türkiye'nin ''çatısı''ndan haberler kötü: Çatı artık su akıtıyor! Akşener'den Starbucks çıkarması: ''Baskın basanındır'' İstanbul'da şoke eden olay! Kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Minibüs şoföründen kadın yolcuya saldırı girişimi Yol verme kavgasında silahlar konuştu! İstanbul'da taciz zanlısını öldürmekten beter ettiler Bakan Nebati ile esnaf arasındaki ilginç diyalog kamerada