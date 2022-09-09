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  4. İstanbul'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var!

İstanbul Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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