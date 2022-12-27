Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 20 katlı binada yangın paniği İstanbul'da 20 katlı binada yangın paniği 27 Aralık 2022 Salı Saat: 15:55 İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitedeki 20 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63aaeb3ce12f861402699f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada İstanbul’da alarm veren barajlar böyle görüntülendi THY uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı Hekimlerin Bakan Koca'yı protestosuna polis engeli Kucağındaki yavru köpeği ısırıp, döverken görüntülendi İstanbul’da toplu taşımaya zam Kuzey Amerika'da beyaz kabusu: Ölü sayısı 57'ye yükseldi Boşanmak istediği eşi, silahla evini basıp darbetti Telefonuna gelen ''link''e tıkladı, 62 bin TL'sinden oldu