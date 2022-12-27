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İstanbul'da 20 katlı binada yangın paniği

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitedeki 20 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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