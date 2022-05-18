Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 200 TL'lik kaşla göz arasında hırsızlık kamerada İstanbul'da 200 TL'lik kaşla göz arasında hırsızlık kamerada 18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 13:40 İstanbul Sultangazi'de bulunan bir mağazaya müşteri kılığında giren iki kadın tırnakçılık yöntemi ile kaşla göz arasında 230 TL çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6284cd260b8d1942d47861e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Denizi’ne mercan nakli operasyonu kamerada Türk profesör egzamanın ilacını buldu! İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü Akşener: ''Kasımpaşalı Erdoğan değil, Beştepeli bay kriz'' Bir restorasyon rezaleti daha! Tarihi medresenin restorasyonu rezaletle bitti Kapkaççılar iş başında! Yolda yürüyen kişinin telefonunu böyle çaldı ''Yan baktın, bakmadım'' kavgasında ortalık savaş alanına döndü Fay hattından çıkıyor, tüm dünyaya dağılıyor! Türkiye'nin gizli zenginliği Van’ın el değmemiş adası Maldivler’i aratmıyor