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  4. İstanbul'da 200 TL'lik kaşla göz arasında hırsızlık kamerada

İstanbul'da 200 TL'lik kaşla göz arasında hırsızlık kamerada

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir mağazaya müşteri kılığında giren iki kadın tırnakçılık yöntemi ile kaşla göz arasında 230 TL çaldı.

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