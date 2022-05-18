İstanbul'da 200 TL'lik kaşla göz arasında hırsızlık kamerada

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir mağazaya müşteri kılığında giren iki kadın tırnakçılık yöntemi ile kaşla göz arasında 230 TL çaldı.

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