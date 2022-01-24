Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 22 yaşındaki genç 3. kattan düşerek öldü İstanbul'da 22 yaşındaki genç 3. kattan düşerek öldü 24 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 12:36 Kağıthane'de ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. 5 katlı binanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ee732dbedc4409310551e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatma Girik hayatını kaybetti Samsun'da facia: Anne ve oğlu yanarak can verdi Avukat Dilara cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'in ardından gözyaşlarına boğuldu İstanbul'da ''göz göre göre kaza'' kamerada Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: ''Sana mı soracağım lan!'' Antalya-Konya karayoluna çığ düştü Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı