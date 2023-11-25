  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da 25 Kasım alarmı: Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı

İstanbul'da 25 Kasım alarmı: Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı

Güncelleme:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı alınan önlemler kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
DEVA Partisi'nde deprem! 800 kişi AK Parti'ye geçti
Erdoğan'dan dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi çıkışı
Muğla'yı hortum vurdu! Bir ilçe savaş alanına döndü
Ankara'da yine komşu katliamı: Çok sayıda ölü var
Muğla'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü
Kocaeli'de fırtına 7 balıkçı teknesini batırdı
İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada
Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti
Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı