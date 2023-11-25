Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 25 Kasım alarmı: Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı İstanbul'da 25 Kasım alarmı: Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı 25 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 15:15 Güncelleme: 25 Kasım 2023 Cumartesi 15:15 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı alınan önlemler kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6561e5735e1dbf998a0c8823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEVA Partisi'nde deprem! 800 kişi AK Parti'ye geçti Erdoğan'dan dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi çıkışı Muğla'yı hortum vurdu! Bir ilçe savaş alanına döndü Ankara'da yine komşu katliamı: Çok sayıda ölü var Muğla'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü Kocaeli'de fırtına 7 balıkçı teknesini batırdı İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı