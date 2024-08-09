İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi

''Memur yapacağız'' deyip 10 milyon TL çarptılar

Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu

İlker Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı

Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti

''Ağrım var'' diye hastaneye başvurdu, mesanesinden çıkana kimse inanamadı