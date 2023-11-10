Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 3 blok, 84 dairelik sitede skandal görüntü İstanbul'da 3 blok, 84 dairelik sitede skandal görüntü 10 Kasım 2023 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 10 Kasım 2023 Cuma 14:00 İstanbul Kartal'da 84 dairenin yer aldığı 3 bloktan oluşan sitenin kolonlarında oluşan çatlaklar, sitede yaşayanları tedirgin ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654e0d50b74e726cb6121c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TSK'dan bir yeni komutanlık daha: Hedef uzay! Nesli tehlikede olan tür Bursa'da kameraya yansıdı Atatürk'ün yönettiği bando, mızıkanın fotoğrafını ortaya çıktı İsrail ordusu yine hastane vurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Dolmabahçe'de saat 9'u 5 geçe gözyaşları sel oldu! Akdeniz ve Ege'yi istila eden ölümcül balık, rotayı Karadeniz'e çevirdi Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni