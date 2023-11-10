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  4. İstanbul'da 3 blok, 84 dairelik sitede skandal görüntü

İstanbul'da 3 blok, 84 dairelik sitede skandal görüntü

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İstanbul Kartal'da 84 dairenin yer aldığı 3 bloktan oluşan sitenin kolonlarında oluşan çatlaklar, sitede yaşayanları tedirgin ediyor.

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