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İstanbul'da 3 katlı bina çöktü

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İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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