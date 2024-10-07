Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Beton parçaları otomobillerin üzerine düştü! İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Beton parçaları otomobillerin üzerine düştü! 07 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 22:00 Güncelleme: 07 Ekim 2024 Pazartesi 22:00 İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binada yaşanan çökme sonucu beton parçaları otomobillerin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67042fd915c3182ec40cc5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şırnak'ta faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi! Hakkari'de valinin konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı Depremde bacağını kaybeden kadına ikinci el protez dolandırıcılığı! İstanbul'da ''ceviz'' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi 6 ay önce kaybolan adamın cesedi bulundu Boya atölyesinde patlama: Yaralılar var Erdoğan'dan 7 Ekim paylaşımı: ''Netanyahu ve cinayet şebekesi durdurulacaktır' Bursa'da can pazarı: Bataklığa saplanan 3 çocuğu insan zinciriyle kurtardılar