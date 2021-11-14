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İstanbul'da 3 katlı binada korkutan patlama

İstanbul Bağcılar'da bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına ekipler müdahale etti.

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