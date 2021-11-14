Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 3 katlı binada korkutan patlama İstanbul'da 3 katlı binada korkutan patlama 14 Kasım 2021 Pazar Saat: 14:55 İstanbul Bağcılar'da bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına ekipler müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6190f9462b99a46f99349773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaddafi'nin oğlundan adaylık başvurusu Ölüm teğet geçti! Kaldırımda otururken hayatının şokunu yaşadı Komandolar teröristlerin inine böyle girdi! Nefes kesen görüntüler Bahar Candan'ın ekonomi yorumladığı programda ilgin diyalog: Beynimiz yandı Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti böyle görüntülendi İstanbul'da ''çocuk çetesi'' dehşet saçtı: Hırsızlık, gasp, dayak, adam kaçırma! İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok! CHP'nin ''dolar 10 lira'' videosu sosyal medyayı salladı Aile hekimine iğrenç saldırı kamerada!