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  3. 11 Şubat 2020 12:00

İstanbul'da 3 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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