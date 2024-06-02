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  4. İstanbul'da 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada

İstanbul'da 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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